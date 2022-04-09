Рятувальники показали німецьку вівчарку Харті: що входить до її обов'язків

На Сумщині до рятувальників долучилася німецька вівчарка Харті. Вона дозволяє виявляти вибухонебезпечні предмети, чим неабияк допомагає співробітникам ДСНС.

Рятувальники розповіли, що собака працює у команді пошуку та вилучення вибухонебезпечних предметів. Передовсім мовиться про машини, сумки, а також приміщення.

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У середньому підготовка собаки триває рік. Чотирилапий рятувальник проходить соціалізацію, навчається дисципліни. Харті спочатку була у відділенні підготовки собак. А тепер вона пройшла своє "бойове хрещення",

Є машина, яку не можна відкривати, адже ми не розуміємо, що там лежить. Собака може вловити запах вибухонебезпечного предмета і далі вже працюватимуть вибухотехніки, – розповідає напарник Харті.

Така ж робота у собаки в приміщеннях. Її гострий нюх дозволяє врятувати життя рятувальників, які займаються розмінуванням.

Особисто для мене Харті – друг, напарник і компаньйон. Я без неї ніяк, вона без мене також, – додав він.

Бажаємо Харті та її напарникові успіху у їхній діяльності. Вони зараз займаються надзвичайно важливою справою. Адже лише після розмінування можна повертатися до населених пунктів, які вдалося звільнити від окупантів.

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