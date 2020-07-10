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Рятувальники показали наслідки пожеж на Луганщині

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Пожежа - фото 1
Пожежа / dsns

У Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що за станом на 5 ранку 10 липня гасіння окремих осередків тління на всій площі пожежі лісів в Луганській області триває.

Як зазначено на сайті ДСНС України в Луганській області, орієнтована площа пожежі становить близько 5 тис. га. Наразі загрози поширення немає. Але гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром 7-9 м / с.

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"Залишаються два основних окремі вогнища пожежі в 23 кварталі Боровського лісництва ДП Сєвєродонецьке ЛМГ та загоряння на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства Сєвєродонецьккомунсервіс на площі близько 6 га (22 квартал Боровського лісництва ДП Сєвєродонецьке ЛМГ", – сказано в повідомленні.

Рятувальники також відзначили, що створено 6 оперативних ділянок, визначені їх керівники та поставлені завдання з гасіння осередків горіння. До гасіння пожежі всього залучено 294 одиниці техніки та 1425 особового складу. Орієнтовно пожежею знищено 24 і пошкоджено 35 будинків житлових будинків, всього 59, також пошкоджено 80 дачних будинків.

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Рятувальники показали наслідки пожеж на Луганщині - фото 415079

Рятувальники показали наслідки пожеж на Луганщині - фото 415080

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Джерело: dsns
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