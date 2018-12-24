Рятувальники оголосили важливе попередження

У ДСНС розповіли про погіршення погодних умов майже по всій країні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди у більшості областей України.

І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

"За даними УкрГідрометцентру, 25 грудня у зв'язку з виходом південного циклону у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, хуртовини, у Приазов'ї та східних областях сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. У всіх вказаних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, в Приазов'ї та східних областях протягом доби близько 0°", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що така погода ускладнить ситуацію на дорогах, а також з органами енергетики. Також у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей оголошену сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків