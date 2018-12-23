Рятувальники оголосили важливе попередження

У ДСНС попередили про погіршення погодних умов в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки короткочасного потепління.

І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з хуртовинами та снігопадами, 23-24 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через сніготанення та опади можливе підняття рівнів води у річках у Львівській та Івано-Франківській областях.

Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків