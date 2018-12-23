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Рятувальники оголосили важливе попередження

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС попередили про погіршення погодних умов в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки короткочасного потепління.

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"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з хуртовинами та снігопадами, 23-24 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через сніготанення та опади можливе підняття рівнів води у річках у Львівській та Івано-Франківській областях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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