Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС попередили про наслідки погіршення погодних умов у частині областей країни, через які ускладниться ситуація для водіїв.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситауцій повідомили про зміну погоди, що принесе ускладнення на автошляхах.

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"Вдень 23 грудня в більшості північних, центральних областей на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – йдеться у повідомленні.

Як правильно водити під час ожеледиці:

Не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли гуму

Не забувайте, що швидкість – це головний ворог водія на льоду. Чим менше швидкість автомобіля, тим більше він буде вам підкорятися

Дистанція! Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 км/год хороша дистанція це 200 метрів

В ожеледь не робіть ніяких різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень

Якщо ви їздите на механіці, то гальмувати треба двигуном. Для чого тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення при цьому не вимикається. Потім давимо на зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення

Постійно стежте за ситуацією на дорозі. Не поспішайте, поступайтеся дорогою, будьте дуже обережні і уважні.

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