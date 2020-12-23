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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
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У ДСНС попередили про наслідки погіршення погодних умов у частині областей країни, через які ускладниться ситуація для водіїв.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситауцій повідомили про зміну погоди, що принесе ускладнення на автошляхах.
І ще: Погода в Україні 23 грудня: точний прогноз на сьогодні
"Вдень 23 грудня в більшості північних, центральних областей на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – йдеться у повідомленні.
Як правильно водити під час ожеледиці:
- Не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли гуму
- Не забувайте, що швидкість – це головний ворог водія на льоду. Чим менше швидкість автомобіля, тим більше він буде вам підкорятися
- Дистанція! Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 км/год хороша дистанція це 200 метрів
- В ожеледь не робіть ніяких різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень
- Якщо ви їздите на механіці, то гальмувати треба двигуном. Для чого тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення при цьому не вимикається. Потім давимо на зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення
- Постійно стежте за ситуацією на дорозі. Не поспішайте, поступайтеся дорогою, будьте дуже обережні і уважні.
Читайте також: Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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