Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

  • 20
Рятувальники оголосили важливе попередження для українців - фото 1

У ДСНС попередили про наслідки погіршення погодних умов у частині областей країни, через які ускладниться ситуація для водіїв.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситауцій повідомили про зміну погоди, що принесе ускладнення на автошляхах.

І ще: Погода в Україні 23 грудня: точний прогноз на сьогодні

"Вдень 23 грудня в більшості північних, центральних областей на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оголосили важливе попередження для українців - фото 440245

Як правильно водити під час ожеледиці:

  • Не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли гуму
  • Не забувайте, що швидкість – це головний ворог водія на льоду. Чим менше швидкість автомобіля, тим більше він буде вам підкорятися
  • Дистанція! Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 км/год хороша дистанція це 200 метрів
  • В ожеледь не робіть ніяких різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень
  • Якщо ви їздите на механіці, то гальмувати треба двигуном. Для чого тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення при цьому не вимикається. Потім давимо на зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення
  • Постійно стежте за ситуацією на дорозі. Не поспішайте, поступайтеся дорогою, будьте дуже обережні і уважні.

Читайте також: Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 146
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19 грудня, 13:22
  • 475
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 21 грудня, 12:26
  • 487
Загрузка...
Новини