Погода в Україні 23 грудня: точний прогноз на сьогодні

23 грудня в Україні визначатимуться погоду у більшості областей, тож очікуються мокрий сніг та дощ. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 грудня, у середу, у західних, північних областях, а також у частині центру та півдня країни прогнозуються сніг та дощ. У решті областей без серйозних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у середу – хто куди. На Заході очікується завтра вдень +3+7 градусів, у східних областях ще морозно, впродовж дня найхолодніше, -1-4 градуси (вночі на Сході -5-9 градусів). У більшості областей України протягом дня середи потепліє до -2+2 градусів. Увага! Поривчастий вітер! У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Самі розумієте, що знову може бути на дорогах і тротуарах. Тому особливе взуття та особлива обережність. Температура повітря у столиці вдень потепліє до нуля", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 грудня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +5+7

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +1+3

Хмельницький +2+4

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса +2+4

Херсон 0+2

Сімферополь 0+2

Полтава 0-2

Суми 0-2

Харків -2-4

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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