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Погода в Україні 23 грудня: точний прогноз на сьогодні
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23 грудня в Україні визначатимуться погоду у більшості областей, тож очікуються мокрий сніг та дощ. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
23 грудня, у середу, у західних, північних областях, а також у частині центру та півдня країни прогнозуються сніг та дощ. У решті областей без серйозних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря у середу – хто куди. На Заході очікується завтра вдень +3+7 градусів, у східних областях ще морозно, впродовж дня найхолодніше, -1-4 градуси (вночі на Сході -5-9 градусів). У більшості областей України протягом дня середи потепліє до -2+2 градусів. Увага! Поривчастий вітер! У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Самі розумієте, що знову може бути на дорогах і тротуарах. Тому особливе взуття та особлива обережність. Температура повітря у столиці вдень потепліє до нуля", – додала вона.
Прогноз погоди на 23 грудня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +5+7
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +1+3
- Хмельницький +2+4
- Житомир +1+3
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв 0+2
- Одеса +2+4
- Херсон 0+2
- Сімферополь 0+2
- Полтава 0-2
- Суми 0-2
- Харків -2-4
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк -2-4
- Луганськ -2-4
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