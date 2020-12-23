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Погода в Україні 23 грудня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 грудня в Україні визначатимуться погоду у більшості областей, тож очікуються мокрий сніг та дощ. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 грудня, у середу, у західних, північних областях, а також у частині центру та півдня країни прогнозуються сніг та дощ. У решті областей без серйозних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у середу хто куди. На Заході очікується завтра вдень +3+7 градусів, у східних областях ще морозно, впродовж дня найхолодніше, -1-4 градуси (вночі на Сході -5-9 градусів). У більшості областей України протягом дня середи потепліє до -2+2 градусів. Увага! Поривчастий вітер! У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку із снігом, який пізніше переходитиме у мокрий сніг і, можливо, дощ. Самі розумієте, що знову може бути на дорогах і тротуарах. Тому особливе взуття та особлива обережність. Температура повітря у столиці вдень потепліє до нуля", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 грудня у містах України:

Погода в Україні 23 грудня: точний прогноз на сьогодні - фото 440240
  • Ужгород +3+5
  • Львів +5+7
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +2+4
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава 0-2
  • Суми 0-2
  • Харків -2-4
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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