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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
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У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов, а також їх наслідки у кількох областях України. Детальніше читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди у частині країни 25 травня, у суботу.
До теми: Погода 25 травня: точний прогноз по містах
"Упродовж доби 25 травня у Києві та Київській області грози, вдень шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). В Україні 25 травня грози, подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, вдень 25 травня в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значні дощі", – йдеться у повідомленні.
Також рятувальники повідомили про підйом рівня води через значні зливи та грози на річках басейну Західного Бугу (Волинська та Львівська області), на річках басейну Прип'яті із можливим затопленням доріг та господарських об'єктів у селах Волинської області та Сарненського району на Рівненщині, а також у гірських притоках Дністра (Івано-Фраківська область).
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