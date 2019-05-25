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Погода 25 травня: точний прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

25 травня в Україні продовжаться дощі зі зливами, а місцями можливий град. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 травня, у суботу, по всій країні дощитиме, а у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях очікуються сильні грози. Під час негоди також прогнозуються пориви та шквали до 15-20 м/с. Середня температура повітря вночі складе +20+25, а найпрохолодніше буде на заході - до +17+22.

У Києві 25 травня пройдуть періодичні дощі з проясненнями, повітря вдень прогріється до +22+24.

Прогноз погоди на 25 травня у містах України:

Погода 25 травня: точний прогноз по містах - фото 329837
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +22+24
  • Херсон +21+23
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +23+25
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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