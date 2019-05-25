Погода 25 травня: точний прогноз по містах

25 травня в Україні продовжаться дощі зі зливами, а місцями можливий град. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 травня, у суботу, по всій країні дощитиме, а у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях очікуються сильні грози. Під час негоди також прогнозуються пориви та шквали до 15-20 м/с. Середня температура повітря вночі складе +20+25, а найпрохолодніше буде на заході - до +17+22.

У Києві 25 травня пройдуть періодичні дощі з проясненнями, повітря вдень прогріється до +22+24.

Прогноз погоди на 25 травня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +21+23

Хмельницький +19+21

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +22+24

Одеса +22+24

Херсон +21+23

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +21+23

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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