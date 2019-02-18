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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

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Небезпека лавин у горах - фото 1
Небезпека лавин у горах

У ДСНС розповіли про наслідки потепління та відлиги в Україні, а також закликали українців не ризикувати життям. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про небезпеку сходження лавин у горах країни.

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"18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір'ї та горах східної частини Закарпатської області, в середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, потепління вплинуло на кригу на водоймах, тому рятувальники продовжують звертати до любителів риболовлі та екстремалів з проханням не відвідувати річки та озера, на яких ще залишилась крига.

"Тож, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає громадян утриматися від прогулянок по тонкій кризі та зважати на гідрологічну ситуацію на водоймах країни!", – наголошують у ДСНС.

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