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Прогноз погоди в Україні 18 лютого

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Погода на сьогодні, 18 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 18 лютого, в Україні

18 лютого в Україні очікується незначне зниження температури, а також ожеледиця на дорогах. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 лютого, у понеділок, майже у всій країні прогнозується похолодання. На сході, півночі та у Карпатах подекуди ожеледиця на дорогах. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +4+9, а на Лівобережжі до 0+5.

У Києві 18 лютого очікується суха та сонячна погода до +4+6 тепла.

Прогноз погоди на 18 лютого у містах України:

Прогноз погоди в Україні 18 лютого - фото 308286
  • Ужгород +6+8
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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