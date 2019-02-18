Прогноз погоди в Україні 18 лютого

Погода на сьогодні, 18 лютого, в Україні

18 лютого в Україні очікується незначне зниження температури, а також ожеледиця на дорогах. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 лютого, у понеділок, майже у всій країні прогнозується похолодання. На сході, півночі та у Карпатах подекуди ожеледиця на дорогах. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +4+9, а на Лівобережжі до 0+5.

У Києві 18 лютого очікується суха та сонячна погода до +4+6 тепла.

Прогноз погоди на 18 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +2+4

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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