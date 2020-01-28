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Рятувальники оголосили попередження про негоду для водіїв

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Погіршення руху на дорогах - фото 1
Погіршення руху на дорогах

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов, яка впливає на видимість на дорогах. Детальніше дізнавайтесь далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 28 січня, у вівторок, майже по всій країні очікується погіршення погоди. Через це рух транспортних засобів на автошляхах може бути ускладнено.

І ще: Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі

Вранці 28 січня у більшості областей країни, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), йдеться у повідомленні.

Правила керування під час ожеледиці:

  • Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;
  • Дотримуйтесь правил дорожнього руху;
  • Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;
  • Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;
  • Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;
  • Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;
  • Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.
Погіршення руху на дорогах України - фото 382497
Погіршення руху на дорогах України

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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