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Рятувальники оголосили попередження про негоду для водіїв
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У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов, яка впливає на видимість на дорогах. Детальніше дізнавайтесь далі.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 28 січня, у вівторок, майже по всій країні очікується погіршення погоди. Через це рух транспортних засобів на автошляхах може бути ускладнено.
І ще: Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
Вранці 28 січня у більшості областей країни, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.
Правила керування під час ожеледиці:
- Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;
- Дотримуйтесь правил дорожнього руху;
- Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;
- Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;
- Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;
- Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;
- Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.
Правила керування у тумані:
- Зменшити швидкість руху;
- За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
- Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
- Уникати різких маневрів на дорозі.
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