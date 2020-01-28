Рятувальники оголосили попередження про негоду для водіїв

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов, яка впливає на видимість на дорогах. Детальніше дізнавайтесь далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 28 січня, у вівторок, майже по всій країні очікується погіршення погоди. Через це рух транспортних засобів на автошляхах може бути ускладнено.

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Вранці 28 січня у більшості областей країни, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Правила керування під час ожеледиці:

Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;

Дотримуйтесь правил дорожнього руху;

Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;

Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;

Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;

Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;

Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.

Погіршення руху на дорогах України

Правила керування у тумані:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

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