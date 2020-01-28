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Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
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28 січня в Україні побільшає опадів, а температура повітря підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
28 січня, у вівторок, у південних областях переважатиме мокра і хмарна погода, а на крайньому заході ввечері також можливий дощ з мокрим снігом. На решті ж території не очікується значних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У південній частині стовпчики термометрів досягатимуть +7+10 градусів. Загальна термічна картина в Україні – протягом дня +3+7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів. У Києві у вівторок – без опадів, буде тепло, температура повітря +4+6 градусів, якщо сонце віджене хмари – буде й вище", – додала вона.
А вже в середу у більшості областей очікуються відчутні опади та сильний вітер. Тож варто готувати до нової порції похолодання та погіршення погоди.
Прогноз погоди на 28 січня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +3+5
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +5+7
- Одеса +5+7
- Херсон +5+7
- Сімферополь +7+9
- Полтава +3+5
- Суми +3+5
- Харків +3+5
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +3+5
- Луганськ +3+5
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