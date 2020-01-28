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Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

28 січня в Україні побільшає опадів, а температура повітря підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 січня, у вівторок, у південних областях переважатиме мокра і хмарна погода, а на крайньому заході ввечері також можливий дощ з мокрим снігом. На решті ж території не очікується значних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У південній частині стовпчики термометрів досягатимуть +7+10 градусів. Загальна термічна картина в Україні – протягом дня +3+7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів. У Києві у вівторок – без опадів, буде тепло, температура повітря +4+6 градусів, якщо сонце віджене хмари – буде й вище", – додала вона.

А вже в середу у більшості областей очікуються відчутні опади та сильний вітер. Тож варто готувати до нової порції похолодання та погіршення погоди.

Прогноз погоди на 28 січня у містах України:

Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі - фото 382398
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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