Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі

28 січня в Україні побільшає опадів, а температура повітря підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 січня, у вівторок, у південних областях переважатиме мокра і хмарна погода, а на крайньому заході ввечері також можливий дощ з мокрим снігом. На решті ж території не очікується значних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У південній частині стовпчики термометрів досягатимуть +7+10 градусів. Загальна термічна картина в Україні – протягом дня +3+7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів. У Києві у вівторок – без опадів, буде тепло, температура повітря +4+6 градусів, якщо сонце віджене хмари – буде й вище", – додала вона.

А вже в середу у більшості областей очікуються відчутні опади та сильний вітер. Тож варто готувати до нової порції похолодання та погіршення погоди.

Прогноз погоди на 28 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Сімферополь +7+9

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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