Рятувальники оголосили попередження для водіїв

Поради для водіїв у туман

Увага! Попередження про погіршення погодних умов. Вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м.

У пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 20 січня, у понеділок, через зміну погоди водіям варто бути дуже обачними на дорогах.

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"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. Вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", – йдеться у повідомленні.

Правила керування у тумані:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

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