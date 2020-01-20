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Рятувальники оголосили попередження для водіїв

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Поради для водіїв у туман - фото 1
Поради для водіїв у туман

Увага! Попередження про погіршення погодних умов. Вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м.

У пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 20 січня, у понеділок, через зміну погоди водіям варто бути дуже обачними на дорогах.

І ще: Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. Вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оголосили попередження для водіїв - фото 367201

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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