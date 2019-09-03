Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у деяких областях країни після тривалої спеки. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у частині України 3 вересня відчутно погіршиться погода.

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"3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Через опади у період 3-4 вересня на пічках на Львівщині та Івано-Франківщині очікується підйом рівнів води, можливе формування стоків. Однак рятувальники відзначають, що загрози негативних наслідків немає.

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