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Серіал Кріпосна

Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у деяких областях країни після тривалої спеки. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у частині України 3 вересня відчутно погіршиться погода.

Детальніше: Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання

"3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Через опади у період 3-4 вересня на пічках на Львівщині та Івано-Франківщині очікується підйом рівнів води, можливе формування стоків. Однак рятувальники відзначають, що загрози негативних наслідків немає.

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Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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