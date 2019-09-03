Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання

3 вересня в Україні літня спека почне спадати у кількох областях, а локальних дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на далі.

3 вересня, у вівторок, у більшості областей країни все ще втримається тепла та сонячна погода, однак деякі регіони почнуть зустрічати осінь. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже з 3 вересня на заході температура знизиться до +18+23.

"На Хмельниччині та Тернопільщині ще до +26, а ось на Волині, Рівненщині і, звичайно, в Карпатах, буде ще свіжіше, +15+18 градусів. Більша частина території України і не думає про осінь – сухо та спекотно, +27+33 градуси. Дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, також вологість може торкнутися Житомирщини та Київщини. А все ж переважно – сухо", – додала вона. У Києві 3 вересня все ще спекотно, вдень до +30, можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 3 вересня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +17+21

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +22+24

Рівне +19+21

Луцьк +16+18

Вінниця +29+31

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+30

Луганськ +27+29

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