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Серіал Кріпосна

Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

3 вересня в Україні літня спека почне спадати у кількох областях, а локальних дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на далі.

3 вересня, у вівторок, у більшості областей країни все ще втримається тепла та сонячна погода, однак деякі регіони почнуть зустрічати осінь. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже з 3 вересня на заході температура знизиться до +18+23.

"На Хмельниччині та Тернопільщині ще до +26, а ось на Волині, Рівненщині і, звичайно, в Карпатах, буде ще свіжіше, +15+18 градусів. Більша частина території України і не думає про осінь сухо та спекотно, +27+33 градуси. Дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, також вологість може торкнутися Житомирщини та Київщини. А все ж переважно сухо", – додала вона. У Києві 3 вересня все ще спекотно, вдень до +30, можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 3 вересня у містах України:

Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання - фото 351864
  • Ужгород +24+26
  • Львів +17+21
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+30
  • Луганськ +27+29

Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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