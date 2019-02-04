Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про наслідки потепління та відлиги в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення ситуації у горах та на річках країни 4 лютого, у понеділок.

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"У зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні.

До того ж, через потепління та танення снігу очікується підйом рівня води у річках на Львівщині, Івано-Іфранківщині, Тернопільщині, Вінниччині та Волині.

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