Рятувальники оголосили попередження для українців

Попередження про негоду в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у більшості областей України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди в країні упродовж 11-13 грудня.

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"За даними УкрГідрометцентру, вранці 11 грудня у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с., у північних та центральних областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 12 грудня очікується снігопад та хуртовини, також посилення вітру до 15-20 м/с, у Київській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Миколаївській та Кіровоградській областях. А на сході та півдні вночі падатиме дощ.

"13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця", – відзначають рятувальники.

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