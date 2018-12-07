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День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Рятувальники оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у більшості областей України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погоди в країні 6 грудня, у п'ятницю.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 7 грудня

"За даними УкрГідрометцентру, 6 грудня у східних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, в Донецькій області подекуди сильні відкладення ожеледі та паморозі, на дорогах місцями ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Радимо водіям бути обачними за кермом, адже негода погіршить ситуацію на автошляхах.

Детальніше: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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