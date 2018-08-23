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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

У ДСНС повідомили про небезпеку появи пожеж майже по всій території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спеки у більшості областей України, які призвели до підвищення рівня небезпеки появи пожеж.

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23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Тернопільської областей утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, в решті областей України переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

На Київщині 23-26 серпня у східних, північних, а також районах Борисполя, Миронівки і Фастова оголошено найвищий рівень небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні - фото 271659
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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