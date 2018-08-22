Яку погоду очікувати в Україні 23 серпня

Погода в Україні 23 серпня на День Прапора України

На День Прапора в Україні короткочасне похолодання поступово відійде, а майже по всій території очікується сонячна та суха погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, майже всюди прогнозується хороша літня погода.

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"23 серпня над нами – антициклон. А це означає, що повсюди буде малохмарна сонячна погода. Хіба на крайньому заході локально – пару дощиків. Температура повітря – кращу годі бажати – коливатиметься від +21 до +28 градусів", – зазначила вона.

У Києві 23 серпня очікується суха та сонячна погода, а температура втримається на рівні +24+25.

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