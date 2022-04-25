Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Ryanair планує відновлення польотів над Україною: коли це відбудеться

  • 152
Ryanair не скасував польоти над Україною восени 2022 - фото 1
Ryanair не скасував польоти над Україною восени 2022 / Lucas Davies on Unsplash

Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair роздумує над поверненням рейсів в Україні. Вже зараз з'явилась можливість бронювань квитків вже цього року.

Авіакомпанія Ryanair запланувала відновити польоти над Україною, про що йдеться у пресслужбі бюджетного авіаперевізника. Вже зараз українці можуть забронювати квитки на рейси, які пройдуть восени 2022 року.

І ще: Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів

Поки на сайті доступні рейси на 30-31 жовтня за такими напрямками, як Відень, Мілан, Рим та Барселона. Вартість квитків в один бік стартує від 29 євро. Польоти планують здійснювати з київського аеропорту "Бориспіль" і не лише у жовтні. Поки на сайті авіакомпанії можна знайти рейси включно до березня 2023 року.

Ryanair планує відновлення польотів над Україною: коли це відбудеться - фото 503922

Читайте також: Для перетину кордону знову необхідно мати закордонний паспорт

пропозиції партнерів
Новини