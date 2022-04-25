Ryanair планує відновлення польотів над Україною: коли це відбудеться

Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair роздумує над поверненням рейсів в Україні. Вже зараз з'явилась можливість бронювань квитків вже цього року.

Авіакомпанія Ryanair запланувала відновити польоти над Україною, про що йдеться у пресслужбі бюджетного авіаперевізника. Вже зараз українці можуть забронювати квитки на рейси, які пройдуть восени 2022 року.

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Поки на сайті доступні рейси на 30-31 жовтня за такими напрямками, як Відень, Мілан, Рим та Барселона. Вартість квитків в один бік стартує від 29 євро. Польоти планують здійснювати з київського аеропорту "Бориспіль" і не лише у жовтні. Поки на сайті авіакомпанії можна знайти рейси включно до березня 2023 року.

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