Для перетину кордону знову необхідно мати закордонний паспорт

У Державній прикордонній службі України повідомили, що відтепер неможливо перетнути кордон з країнами ЄС без закордонного паспорта. Укрзалізниці це теж стосується.

Щоб перетнути кордон, потрібно показати прикордоннику документ, який посвідчує вашу особу – закордонний паспорт. Зауважте, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації виїзду за кордон.

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа – тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали. Тобі ухвалили рішення пропускати громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. Зараз такої ситуації немає, тому потрібно дотримуватися визначеного порядку.

Люди, які виїжджають з регіонів, де ведуться активні бойові дії, і не мають закордонного паспорта, мають бути готові до того, що прикордонники прийматимуть окремі рішення щодо них. Якщо у вас зовсім немає документів, то скоріше за усе, що вас не пропустять.

В Укрзалізниці повідомляють, що вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Також наголосили, що вважають це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь, а пасажирів просять уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнювальні питання ДПСУ.

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