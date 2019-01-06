Британці визнали Ryanair найгіршим авіаперевізником

Рейтинг складався по відношенню до всіх авіакомпаній, що виконують рейси в аеропорти Сполученого королівства, тому в нього потрапив і ірландський лоукостер.

Ryanair шостий рік поспіль визнається найгіршою з усіх авіакомпаній, що обслуговуються в аеропортах Сполученого королівства. В опитуванні центру дослідження ринків Which присвоєні найнижчі оцінки за всіма ключовими показниками, таких як зручність реєстрації і посадки, якість крісел, загальне облаштування в салоні і обслуговування під час польоту. Загальний рейтинг задоволеності авіакомпанією склав всього 40%, а 70% респондентів назвали Ryanair перевізником, послугами якого вони більше ніколи не скористаються.

І ще: Експерти назвали найбільш пунктуальну авіакомпанію в світі

Для складання рейтингу Which зібрав враження 7901 людини про 12 459 польотів.

Ryanair визнали найгіршим авіаперевізником у Великобританії

До головних претензій щодо Ryanair можна віднести часті відмови у виплаті компенсацій за зірвані рейси і те, що політика щодо багажу у перевізника змінювалася у бік посилювання два рази за рік. Проте, гранично низька вартість перельотів і велика карта польотів дозволяють Ryanair залишатися найбільшим і найбільш затребуваним лоукостером в Європі.

Вся нижня частина рейтингу представлена ​​авіакомпаніями, що працюють в економ-сегменті і / або обслуговуючими великий пасажиропотік: у Thomas Cook (чартери) рейтинг 52%, у Wizz Air і Vueling – 54% (обидві авіакомпанії – лоукостер), у British Airways (великі оберти) – 56%. Чим більше рейсів виконує авіакомпанія, тим вищі ризики, що щось об'єктивно піде не так.

Чим більш відоме ім'я авіакомпанії, тим більша ймовірність, що суб'єктивно мандрівники вважатимуть дурну славу незаслуженою.

Серед авіакомпаній, що виконують короткі рейси, найкращими визнані маленька авіакомпанія з Нормандських островів Aurigny (рейтинг 81%), Swiss Air (80%) і британська авіакомпанія Jet2 (75%). Серед далекомагістральних авіакомпаній у списку найкращих британських авіакомпаній немає: Singapore Airlines (85%), Emirates (81%) і Qatar Airways (80%).

Читайте також: Український лоукостер SkyUp відкриває прямі рейси до Португалії