Херсон – Катовіце: Ryanair оголосив про запуск халявного авіарейсу

У нас гарні новини для тих, хто мешкає в Херсоні або його околицях. Ірландський лоукостер Ryanair відкриває новий маршрут з Херсона до польського міста Катовіце. Квитки вже з'явилися в продажу.

Маршрут запустять 15 січня 2020 року. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.

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Представники Ryanair повідомили, що літати за цим маршрутом авіакомпанія планує і влітку наступного року.

Квиток в одну сторону поза розпродажами обійдеться щонайменше у € 20. Купувати квитки потрібно на офіційному сайті Ryanair або за допомогою фірмового додатка.

Херсон - Катовіце відправляється щосереди та щонеділі

Обслуговуватиме напрямок польський лоукостер Buzz, який входить до групи Ryanair. Раніше він називався Sun.

Зауважимо, що Катовіце стане третім містом, куди можна полетіти з Херсона з Ryanair. З 17 грудня 2019 року перевізник почне виконувати рейси до Кракова, а з 30 березня 2020 року – до Відня.

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