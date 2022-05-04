Birds Attack 2022: крута гра, в якій бойовий качур нищить окупантів і мародерів

Для українців створили дуже круту браузерну гру. Вона отримала назву Birds Attack 2022. І в ній можна за допомогою бойового качура знищувати російських окупантів, а також мародерів.

Над її створенням працювали українські розробники Олексій Новохатський і Марина Харченко. Як розповідає ITC, ідея у них з'явилася після низки пропагандистських заяв у РосЗМІ. Мовляв, в Україні є спеціальні біолабораторії, де виводять особливих бойових птахів.

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А після того, як українським медіапростором розлетілася новина про диких гусей на півдні України, які "підбили" ворожий літак, я остаточно вирішив, що потрібно використати це у своїй грі, – написав Олексій.

Додатково посприяли появі цієї гри меми. Це й дозволило з'явитися на світ браузерній грі Birds Attack 2022, в якій головний герой – бойовий качур.

У грі можна побачити і Чорнобаївку, і російський корабель, який пішов у відомому напрямку, і Рудий ліс, і українські трактори, які тягнуть трофейну російську техніку, і нафтобази Бєлгорода, які гарно горять.

Окупанти у грі постають в образах або солдатів, або мародерів. Вони несуть і курей, і килими. Якщо дійдете до фіналу, то маєте можливість зіткнутися з Путіним у бункері.

Сама гра містить посилання. Якщо за ним перейти, то ви опинитеся на сторінці НБУ. Там можна зробити пожертву на потреби ЗСУ.

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