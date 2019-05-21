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Руслан Хомчак – новий начальник Генштабу: біографія і скандали

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Дізнайтеся, хто очолив Генштаб ЗСУ - фото 1
Дізнайтеся, хто очолив Генштаб ЗСУ / InfoResist

Сьогодні, 21 травня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка і призначив замість нього генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Хто такий Руслан Хомчак?

Руслан Борисович Хомчак народився 05 червня 1967 року в місті Рівне. Хомчак – один з тих, кому вдалося вибратися з Іловайського котла.

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За період своєї кар'єри Хомчак обіймав такі посади:

  • командир 300-го механізованого полку;
  • командир 72-ї механізованої бригади;
  • командир 6-го армійського корпусу;
  • командувач оперативним командуванням Південь на момент початку війни (до липня 2014-го);
  • командувач сектором Б сил АТО (липень-грудень 2014-го);
  • начальник штабу сухопутних військ ЗСУ;
  • командувач силами АТО на Донбасі (серпень-жовтень 2016-го);
  • Головний інспектор Міністерства оборони (з лютого 2017-го).
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Руслан Хомчак

Під час війни на Донбасі Хомчак командував сектором Б сил АТО в Донецькій області і операцією щодо виходу з окупованого Іловайська.

За офіційними даними в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, а 158 вважаються зниклими безвісти.

Хомчак залишався зі своєю групою до кінця, разом з нею вирвався з оточення. У Іловайському котлі Хомчак звинувачує Російську Федерацію, яка "ввела свої війська на Донбас і нахабно обдурила". В одному з інтерв'ю Хомчак розповів, що 27 серпня 2014 року він провів переговори з керівництвом тих підрозділів РФ, з якими вже був вогневий контакт.

Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ - фото 329306
Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ

Наступного дня після того, як війська потрапили в оточення, з проросійськими бойовиками нібито вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення бійців і техніки. Однак обидві колони під час виходу з міста розстріляли проросійські бойовики і російські військові.

Командувати армією буде Руслан Хомчак - фото 329300
Командувати армією буде Руслан Хомчак

Хомчак був найбільшим опонентом Муженка, розповідає військовий аналітик Сергій Згурець. Водночас, Хомчак – один з найбільш досвідчених генералів: "За своїм досвідом і стилем, ставлення в армії до нього позитивне. Його вважають противником радянських порядків. І він націлений на реформи. Він негативно ставиться до командирів, які дискредитують армію. Зокрема, йдеться про корупцію в армії".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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