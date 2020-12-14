На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт
-
- 59
Негода, яка разом з дощем і мінусовою температурою призводить до обмерзання в Україні, добралася і до тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.
Як повідомляється, з радянських часів повітряні судна заведено залишати просто неба, а не в ангарах. І днями склалася така ситуація, що навіть військові літаки України обледеніли, примерзлі чохли неможливо було відірвати від обшивки.
І ще: Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку
"Десь сумує на морозі трудяга МіГарь "24/7 combat ready", з якого навіть чохол відірвати неможливо", – йдеться в повідомленні.
Для вильоту у таких умовах наземному персоналу і льотчикам необхідно витрачати додатковий час, щоб зняти лід. На фотографіях зображений винищувач МіГ-29.
Читайте також: На дорогах України посилять швидкісний контроль: що важливо знати
-
16:45Щось новеньке: рецепт салату олів'є з шинкою і ананасом
-
16:15Настя Каменських отримала премію у зухвалій сукні
-
15:46Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
14:44В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:18У Британії почали виготовляти джин з тирси: вартість ексклюзивного напою
-
13:51Аніта Луценко поділилася сміливим фото без одягу
-
13:25На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт
-
12:52Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв
-
12:24Понад 5 тисяч шанувальників серіалу Офіс замовили персональну відеолистівку у зірки шоу
-
11:49Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності
-
11:21Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11
-
10:52Дівчина показала простий лайфхак, як порізати торт без ножа: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Дівчина-боєць ММА вразила своїх підписників сідницями: відверте фото
-
09:49McDonald's відкрив барбершоп, де роблять лише одну зачіску: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
08:48Рецепт пряного лате зі смаком імбирних пряників зі Starbucks: спосіб приготування
-
08:20Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
-
07:49Вчені назвали три найгірших періоди у житті людини для вживання алкоголю
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
21:53Воротар поголив наголо президента австрійського футбольного клуба через парі: відео
-
21:2114 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
12:52Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою
-
12:22Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня
-
08:17Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного
- 12 грудня
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг