На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт

Негода, яка разом з дощем і мінусовою температурою призводить до обмерзання в Україні, добралася і до тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомляється, з радянських часів повітряні судна заведено залишати просто неба, а не в ангарах. І днями склалася така ситуація, що навіть військові літаки України обледеніли, примерзлі чохли неможливо було відірвати від обшивки.

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"Десь сумує на морозі трудяга МіГарь "24/7 combat ready", з якого навіть чохол відірвати неможливо", – йдеться в повідомленні.

Для вильоту у таких умовах наземному персоналу і льотчикам необхідно витрачати додатковий час, щоб зняти лід. На фотографіях зображений винищувач МіГ-29.

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