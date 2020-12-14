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На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт

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Тактична авіація Повітряних Сил України - фото 1
Тактична авіація Повітряних Сил України / facebook

Негода, яка разом з дощем і мінусовою температурою призводить до обмерзання в Україні, добралася і до тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомляється, з радянських часів повітряні судна заведено залишати просто неба, а не в ангарах. І днями склалася така ситуація, що навіть військові літаки України обледеніли, примерзлі чохли неможливо було відірвати від обшивки.

І ще: Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку

"Десь сумує на морозі трудяга МіГарь "24/7 combat ready", з якого навіть чохол відірвати неможливо", – йдеться в повідомленні.

Для вильоту у таких умовах наземному персоналу і льотчикам необхідно витрачати додатковий час, щоб зняти лід. На фотографіях зображений винищувач МіГ-29.

На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт - фото 439038

На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт - фото 439039

На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт - фото 439040

На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт - фото 439041

На українських аеродромах військові літаки покрилися кригою: фотофакт - фото 439042

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Джерело: facebook
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