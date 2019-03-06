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8 березня Серіал Школа

Русалонька: відома акторка вразила татуюванням

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Холлі Беррі показала нове татуювання на всю спину - фото 1
Холлі Беррі показала нове татуювання на всю спину / instagram.com/halleberry

Популярна акторка Холлі Беррі здивувала прихильників великим татуюванням. Жінка-кішка вкотре підтвердила, що можна виглядати чудово у будь-якому віці!

52-річна американська акторка і модель Холлі Беррі стала справжнім мотиватором для жінок в соцмережі Instagram. Зірка активно ділиться своїми порадами щодо занять спортом та кадрами звичайних буднів. Тому не дивно, що за нею стежать понад млн користувачів.

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Нещодавно Холлі, яка у чудовій формі, похизувалась великим татуюванням рослини на спині, викликавши шквал здивованих коментарів та компліментів. Як зазначила сама зірка, хто сказав, що вона не русалка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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