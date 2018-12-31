Русалка: Кайлі Дженнер несподівано змінила стиль

Популярна модель Кайлі Дженнер знову здивувала фанатів зміною образу, попрощавшись з білявими локонами.

21-річна американська модель Кайлі Дженнер встигає не лише займатись кількома модними проектами та зйомками у реаліті-шоу, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за молодшою сестрою Кім Кардашян стежать понад 122 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Кайлі вирішила знову попрощатись з білявим волоссям та перетворилась у русалку. Саме з блакитною шевелюрою дівчина з'явилась на останньому знімку, викликавши захват у фанатів. Не важко здогадатись, що модель розпочне новий тренд серед дівчат.

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