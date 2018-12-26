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На фото і на відео: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі

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Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі - фото 1
Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень через свої форми.

21-річна американська модель та учасниця реаліті-шоу про сімейство Кардашян Кайлі Дженнер не поступається своїй сестрі Кім у скандалах та курйозах. Нещодавно на платформі Reddit користувач з ніком nokia621 поділився колажем з фото, на яких важко не помітити різницю у формах Кайлі.

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"Кайлі Дженнер на фото в Instagram (дивіться на стіну) та на скріншоті зі стріму", – відзначив автор. А коментатори почали весело порівнювати "живу" зірку з персонажем мультсеріалів та ігор "Дори-мандрівниці", а також погодились з тим, що дівчина надто захоплюється редагуванням знімків.

Kylie Jenner's IG photo (look at the wall) vs screenshot from a livestream from r/Instagramreality

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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