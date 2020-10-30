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Румунський блогер зробив огляд на iPhone 12 mini: відео довелося видалити
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Ще до офіційного старту продажів iPhone 12 mini румунський блогер Джордж Бухнічі отримав найменший смартфон від Apple. Він навіть встиг викласти у мережу ролик з оглядом гаджета, але його довелося видалити. Але скриншоти не горять, тож ми можемо побачити, наскільки крихітний смартфон.
У своєму ролику блогер розповів, що єдиними відмінностями iPhone 12 mini й iPhone 12 є діагоналі дисплеїв і місткості акумуляторів. Всі інші характеристики, включаючи чипсет, камери та роботу в мережах 5G, абсолютно ідентичні.
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Незабаром після публікації Джорджу довелося приховати ролик з YouTube (ймовірно, з ним зв'язалися юристи Apple), але в мережі залишилися скриншоти деяких моментів, на яких він порівнював габарити iPhone 12 mini з іншими смартфонами Apple.
Раніше стало відомо, що сума штрафу за порушення ембарго та публікацію матеріалів про новинки Apple раніше дозволеного компанією терміну становить $ 30 000.
Нагадуємо, що iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max надійдуть у продаж з 13 листопада.
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