Румунський блогер зробив огляд на iPhone 12 mini: відео довелося видалити

Ще до офіційного старту продажів iPhone 12 mini румунський блогер Джордж Бухнічі отримав найменший смартфон від Apple. Він навіть встиг викласти у мережу ролик з оглядом гаджета, але його довелося видалити. Але скриншоти не горять, тож ми можемо побачити, наскільки крихітний смартфон.

У своєму ролику блогер розповів, що єдиними відмінностями iPhone 12 mini й iPhone 12 є діагоналі дисплеїв і місткості акумуляторів. Всі інші характеристики, включаючи чипсет, камери та роботу в мережах 5G, абсолютно ідентичні.

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Незабаром після публікації Джорджу довелося приховати ролик з YouTube (ймовірно, з ним зв'язалися юристи Apple), але в мережі залишилися скриншоти деяких моментів, на яких він порівнював габарити iPhone 12 mini з іншими смартфонами Apple.

Раніше стало відомо, що сума штрафу за порушення ембарго та публікацію матеріалів про новинки Apple раніше дозволеного компанією терміну становить $ 30 000.

Нагадуємо, що iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max надійдуть у продаж з 13 листопада.

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