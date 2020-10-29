Блогер перевірив на міцність iPhone 12 Pro: чи царапається покриття Ceramic Shield

До рук відеоблогера Зака Нельсона, більш відомого під псевдонімом JerryRigEverything, потрапив новий смартфон Apple iPhone 12 Pro і влаштував йому традиційну серію тестів на міцність. Гайда дивитися, чи впорався гаджет з непростими випробуваннями.

Відзначимо, в iPhone 12 Pro для захисту дисплея використовується скло Ceramic Shield. Але після традиційної спроби подряпати його різними твердими предметами не вдалося виявити будь-яких відмінностей Ceramic Shield від традиційного захисного скла для смартфонів.

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Як і в разі інших сучасних флагманських смартфонів, залишити дрібні подряпини на Ceramic Shield можна при впливі предметами з рівнем твердості за шкалою Мооса. При впливі предметами з 7 рівнем твердості за шкалою Мооса на захисному покритті залишаються помітніші та глибокі пошкодження. Хоча подряпини виглядають менш виразними, ніж на звичайному захисному склі. Для забезпечення захисту компанія Apple покрила скло нанорозмірними керамічними кристалами. Однак це дозволило підвищити стійкість до розбивання, але не до появи подряпин.

Зовнішня рамка смартфона Apple iPhone 12 Pro виготовлена ​​з нержавіючої сталі. Вона стійкіша до появи подряпин у порівнянні зі смартфонами, в яких використовується алюмінієва рамка. Хоча фарба все ж дряпається. На покритті задньої панелі залишаються сліди після впливу металевими предметами, такими як ключі або монети. Однак вони легко усуваються, якщо просто протерти їх пальцем.

Об'єктиви основної камери не дряпаються звичайними металевими предметами, навіть гострими. Залишити помітні подряпини на них можна тільки при впливі предметами з 6 (і вищим) рівнем твердості за шкалою Мооса.

У смартфоні Apple iPhone 12 Pro використовується дисплей на базі технології OLED. При впливі на нього відкритим полум'ям запальнички протягом 30 секунд дисплей не отримав жодних видимих ​​пошкоджень, хоча зазвичай у подібних дисплеях з'являється вигоріла пляма, яке вже не відновлюється. Ймовірно, у разі iPhone 12 Pro додатковий захист забезпечує покриття Ceramic Shield, оскільки кераміка має низьку теплопровідність.

У тесті на згинання смартфон Apple iPhone 12 Pro відмінно проявив себе. Завдяки рамці з нержавіючої сталі та скляним панелям апарат практично не прогинається, якщо намагатися згинати його руками. Скло при цьому не тріскається, і смартфон зберігає структурну цілісність.

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