Комплект крутих аксесуарів для iPhone 12 зібрав мільйон доларів на Kickstarter

Аксесуари для iPhone 12 з'являться у травні 2021 року

Американська компанія Peak Design запустила краудфандингову кампанію на майданчику Kickstarter. Вона запропонувала покупцям оригінальний комплект аксесуарів для iPhone 12 для комфортного повсякденного використання. Набір уже зібрав понад мільйон доларів, що значно більше, ніж планувалося.

Набір для iPhone 12 настільки сподобався користувачам, що всього за кілька днів зібрав понад 1200% від початкової суми.

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У комплект з нехитрою назвою Mobile, крім захисного чохла, сумісного з зарядкою MagSafe, входять зарядна док-станція, а також кілька кріплень для розміщення на стіні, в салоні автомобіля, на корпусі мотоцикла або кермі велосипеда. Крім того, покупці отримають кліпсу для зйомки в режимі екшн-камери, мобільний штатив і накладний тримач для карт.

Для кріплення чохла до будь-яких додатків використовується цирконієва вставка з розташованими по кутах магнітами. Крім того, виробник передбачив можливість жорсткої механічної фіксації за допомогою розкривних пружних петель.

Вартість повного набору на етапі збору коштів становить $ 332. Компанії вже вдалося зібрати понад $ 1,2 мільйона доларів інвестицій при запитаній сумі у $ 100 тисяч.

Перші поставки набору аксесуарів виробник запланував на травень 2021 року.

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