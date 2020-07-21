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Руйнуємо популярні міфи, які заважають вам схуднути

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Руйнуємо поширені міфи про схуднення та харчування - фото 1
Руйнуємо поширені міфи про схуднення та харчування

Є кілька дуже популярних помилок при схудненні, які не тільки не допомагають знизити вагу, а навіть заважають цьому. Розберемо з вами 3 найпопулярніші міфи, які часто стають на заваді отриманню бажаного результату.

Гарантуємо, що ви будете здивовані, адже нам останнім часом "вбивали" в голови, що саме ці поради допомагають схуднути.

Перевірте себе та проходьте тест до Дня нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

МІФ 1. Рисове борошно допомагає схуднути

Неправда. Рисове борошно має вищу калорійність, ніж пшеничне борошно вищого сорту – 371 ккал проти 334 ккал. Рисове борошно має височенний глікемічний індекс (відносний показник впливу вуглеводів у продуктах харчування на зміну рівня цукру в крові). 95 у рисовому борошні проти 85 у пшеничному.

У рисового борошна є одна перевага – воно не містить глютен. І підходить людям, які страждають на непереносність глютену.

На зниження ваги рисове борошно ніяк не впливає. Випічка на його основі не дає ситості, оскільки вуглеводи в рисовому борошні швидкі. Вони швидко віддають енергію в кров, невитрачена енергія йде в запаси. Виникає різкий голод (через стрибки цукру), це провокує тягу до солодкого. А для зниження ваги потрібні складні (повільні) вуглеводи, які дають тривалу ситість і знижують тягу до солодкого.

Рисове борошно не корисніше за пшеничне - фото 416888
Рисове борошно не корисніше за пшеничне

МІФ 2. Маленькі порції = швидке схуднення

Неправда. У кожної людини є своє добова норма калорій для забезпечення основних функцій і систем. Якщо сильно знизити цю цифру, організм буде страждати від дефіциту енергії і буде захищатися – зниження ваги зупиниться, виникне сильний голод, тяга до борошняного і солодкого, що в підсумку призведе до зриву і проблем зі здоров'ям. Обов'язково порахуйте свою норму калорій і їжте на 20% менше. Це безпечно і ситно.

МІФ 3. У яйцях багато холестерину

Неправда. Яйця містять фосфоліпіди, які знижують рівень "поганого" холестерину і регулюють жировий обмін в організмі, не даючи зайвому жиру відкластися у вас на боках і стегнах. Тому яйця без побоювань можна включати у свій раціон на щоденній основі.

Від яєць не потрібно відмовлятися - фото 416887
Від яєць не потрібно відмовлятися

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Джерело: Instagram
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