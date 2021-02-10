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Руйнуємо міфи: спосіб життя кіберспортсменів здоровіший, ніж у звичайної людини

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Спосіб життя кіберспортсменів виявився не таким уже й поганим - фото 1
Спосіб життя кіберспортсменів виявився не таким уже й поганим / shutterstock

Учені з Німецького спортивного університету в Кельні порівняли раціон і активність 800 кіберспортсменів і середньостатистичної людини. Спойлер: дослідження зруйнує популярний міф про те, що кіберспортсмени ведуть спосіб життя, який важко назвати здоровим.

Стереотип про геймера, що живиться нездоровою їжею, застарів, – заявили дослідники.

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Фастфуд, м'ясо і фрукти

Шкідливу їжу і напівфабрикати кіберспортсмени у середньому їдять двічі на тиждень. Не менше 5 днів половина опитаних готують собі самі. Вегетаріанців серед професійних геймерів виявилося 15%. Решта їли м'ясо майже щодня. З фруктами й овочами справи йдуть гірше – тільки 15% чоловіків і 25% жінок вживали п'ять порцій на день, як рекомендує Німецьке товариство харчування.

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Кіберспортсмени не так уже й часто харчуються фастфудом / Фото pexels

Цукор і енергетики

Кіберспортсмени споживають менше цукру: солодощів і безалкогольних напоїв, якщо порівнювати з середньостатистичною людиною. Однак захопленість геймерів енергетиками – не стереотип. У середньому на тиждень геймер випиває понад одну банку напою.

Активність

Середня фізична активність кіберспортсменів – 9,5 години на тиждень. Це перевищує рекомендації ВООЗ. За грою геймери проводять у середньому 36,5 години на тиждень.

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Джерело: Esport Wissen
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