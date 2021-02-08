8 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою

Лютий – найбільш депресивний місяць року. Усі свята, зустрічі, подарунки і радісні поїздки залишаються позаду, і люди опиняються сам на сам зі своїми робочими рутинними завданнями. Що робити?

Про те, як пережити цей місяць року, розповіла фахівець Ірина Саченко.

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У лютому не варто забувати про загальний ковідний фон в цілому світі, і обмеження, які він накладає, наприклад, ті люди, які звикли в лютому подорожувати в теплі країни, заряджаючи свої батарейки до весни, цьогоріч в основному уникають поїздок, щоб не виправдовувати долю.

Як уберегтися у найближчі два місяці?

Варто дбайливо ставитися до режиму дня, режиму сну і харчування, уникати стресових ситуацій Намагатися максимально часу проводити на сонці у вихідні, ходити в парк або ліс на прогулянки, не давати собі надмірні навантаження в спорті або роботі, але і не уникати навантажень, щоб підтримувався здоровий гомеостаз клітин, не лежати на вихідних з гаджетами. Планувати найближчі місяці: планування – оптимістична і надихаюча практика. Робіть все з задоволенням для себе. Подбайте про себе. Харчуйтеся смачно і правильно, пийте достатньо рідини, якщо є можливість довше поспіть вранці, повільно і з задоволенням снідайте і вечеряйте, включайте в раціон більше фруктів і овочів жовтого і помаранчевого кольору. Використовуйте аромаолії вдома, слухайте веселу музику, читайте і дивіться смішні розважальні канали. Варто піти на масаж, в баню або сауну, спробувати нові процедури для підтримки тіла і форми. Також протриматися і структуруватися допоможуть письмові практики: ведення щоденника-подяки, або навіть ведення блогу в соцмережах.

Пам'ятайте, що скоро весна!

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