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8 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою

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Весна - фото 1
Весна / pinterest

Лютий – найбільш депресивний місяць року. Усі свята, зустрічі, подарунки і радісні поїздки залишаються позаду, і люди опиняються сам на сам зі своїми робочими рутинними завданнями. Що робити?

Про те, як пережити цей місяць року, розповіла фахівець Ірина Саченко.

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У лютому не варто забувати про загальний ковідний фон в цілому світі, і обмеження, які він накладає, наприклад, ті люди, які звикли в лютому подорожувати в теплі країни, заряджаючи свої батарейки до весни, цьогоріч в основному уникають поїздок, щоб не виправдовувати долю.

Як уберегтися у найближчі два місяці?

  1. Варто дбайливо ставитися до режиму дня, режиму сну і харчування, уникати стресових ситуацій
  2. Намагатися максимально часу проводити на сонці у вихідні, ходити в парк або ліс на прогулянки, не давати собі надмірні навантаження в спорті або роботі, але і не уникати навантажень, щоб підтримувався здоровий гомеостаз клітин, не лежати на вихідних з гаджетами.
  3. Планувати найближчі місяці: планування – оптимістична і надихаюча практика.
  4. Робіть все з задоволенням для себе. Подбайте про себе.
  5. Харчуйтеся смачно і правильно, пийте достатньо рідини, якщо є можливість довше поспіть вранці, повільно і з задоволенням снідайте і вечеряйте, включайте в раціон більше фруктів і овочів жовтого і помаранчевого кольору.
  6. Використовуйте аромаолії вдома, слухайте веселу музику, читайте і дивіться смішні розважальні канали.
  7. Варто піти на масаж, в баню або сауну, спробувати нові процедури для підтримки тіла і форми.
  8. Також протриматися і структуруватися допоможуть письмові практики: ведення щоденника-подяки, або навіть ведення блогу в соцмережах.

Пам'ятайте, що скоро весна!

8 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою - фото 446817

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Джерело: volgasib
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