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Руйнуємо міфи про покупку найдешевших авіаквитків: більше ніяких вівторків
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Серед туристів за останні роки шириться кілька переконань про те, коли найвигідніше бронювати авіаквитки або якими перевізниками варто користуватися, щоб заощадити на подорожі. Однак найпоширеніші з них виявилися міфами. У цьому розбиралися експерти у сфері туризму.
Так, усталена думка про те, що найдешевші авіаквитки продаються у вівторок, вже не працює. Колись це дійсно було правдою, адже авіакомпанії оновлювали ціни в системах онлайн бронювання саме щопонеділка, тобто пропонували дешеві тарифи на наступний день.
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Однак наразі це вже не так, оскільки перевізники оновлюють свої прайси у режимі реального часу, а тарифи можуть змінюватися 24 години на добу. Зараз найкращий спосіб знайти дешеві квитки – це відслідковувати інформацію про потрібний переліт з допомогою спеціальних інтернет-платформ, які сповіщають туриста про зниження або зростання цін.
Ще один міф – дешевшими виходять квитки, якщо купувати їх відразу в обидва кінці. Насправді заощадити можна і в разі окремих замовлень туди-назад. І на це є ціла низка вагомих причин. Наприклад, політ двома різними авіакомпаніями. До того ж буває дешевше змінити аеропорт, щоб повернутися додому. Роздільна покупка квитків також дозволить уникнути анулювання зворотного перельоту, якщо ви не скористалися першим.
Багато хто впевнений, що стикувальні рейси дешевші за прямі. Однак переліт з пересадкою не завжди обіцяє величезну економію. Аналітики індустрії туризму заявляють: прямі перельоти виявляються вигіднішими приблизно у половині випадків. Але пояснити, коли і чому це відбувається, вони не можуть, пропонуючи лише покластися на фарт.
Інший зруйнований міф стосується квитків, які купуються задовго до поїздки. Велика частина мандрівників вважає, що це завжди означає економію. Але з'ясувалося, що бронювання заздалегідь найчастіше відбувається за усередненими цінами, а найкращий варіант – покупка квитка за три місяці до вильоту.
Аналітики також просять позбутися переконання, що перельоти лоукостером завжди дешевші за аналогічні у великих перевізників. Мандрівникам рекомендують перевірити, скільки коштуватиме ваш квиток на лоукостер, якщо врахувати харчування, бронювання місць та багажу. Додайте їх до "голого" крісла і переконайтеся самі, що вийде нітрохи не дешевше. Втім, якщо ви любите подорожувати з одним лише рюкзаком, то лоукостери – те, що лікар прописав ;)
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