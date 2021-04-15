Руйнівник смартфонів розібрав ігровий Lenovo Legion Phone 2: що ховається всередині

Після невдалого тестування Lenovo Legion Phone Duel 2 на міцність, блогер Зак Нільсен взявся за розбирання ігрового смартфона. Найбільше автора ютуб-каналу JerryRigEverything зацікавила система охолодження гаджета, оснащена відразу двома вентиляторами.

Як видно на відео, спочатку блогер від'єднав бічні скляні елементи задньої кришки. Вони є програмованими тачпадами. Центральну ж частина, що прикриває камеру, зняти без пошкоджень не вдалося – скло потріскалось.

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Під ним виявилися шість світлодіодів для підсвічування логотипу і радіатор системи охолодження. Ультразвукові тригери з корпусу витягти не вдалося – вони виявилися намертво приклеєні до рамок.

Висувна фронтальна камера гаджета розмістилася у центральній секції корпусу разом з двома вентиляторами різних розмірів. Обидва вони під'єднані до мідної пластини, що прикриває чипсет. Таке рішення підвищує ефективність охолодження та дозволяє знизити температуру процесора, навіть при перекритті решітки на задній кришці.

Серед інших особливостей апарату Нільсен виділив наявність відразу двох вібромодулів, що відповідають за тактильну віддачу. При цьому блогер розкритикував підекранний сканер відбитків пальців за відсутність додаткових лінз, що підвищують швидкість і точність розпізнавання, а також клейове кріплення акумуляторів.

Підбиваючи підсумки розбирання пристрою, автор ролика оцінив оригінальність конструкції гаджета. Він отримав безліч допоміжних елементів керування та просунутий кулер, який ефективно справляється з охолодженням ігрового "заліза".

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