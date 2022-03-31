МВС відновило послугу перереєстрації автомобілів під час купівлі-продажу

У сервісних центрах МВС з 31 березня відновлено послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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"Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС з проханням відновити послугу – перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування", – кажуть в МВС.

Також громадянам повернули можливість складати іспити на водійське посвідчення категорії С1, С, С1Е, РЄ, D1, D, D1E, DE.

Для осіб, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. Згодом буде відновлено складання практичного іспиту на дорогах загального користування.

МВС відновило послугу перереєстрації автомобілів під час купівлі-продажу

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