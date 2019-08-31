Руфер показує найефектніші краєвиди Лондона: яскраві фото

Талановитий фотограф вирішив показувати красу світу із зовсім нетипових ракурсів, тому навіть його прогулянка Лондоном відрізняється від типових походів туристів. Зацініть!

Знайомтесь, Джейкоб Ріглін (Jacob Riglin) – талановитий фотограф, який 5 років тому вирішив кардинально змінити своє життя. Він працював на двох нудних роботах і не уявляв, куди може завести його доля. Згодом він почав отримувати гроші за зйомки в унікальних місцях світу, а також для брендів.

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Зараз хлопець продовжує займатись фотографією та навіть проводить майстер-класи. Окрім цього, він обожнює дахи та веде профіль в соцмережах Youtube та Instagram. Там за його пригодами стежать понад 890 тисяч користувачів! І це не дивно, адже навіть рідний Лондон, який щороку навідують мільйони мандрівників, він показав з таких ракурсів, про які туристи й не мріють. Насолоджуйтесь:

Джерело фото: instagram.com/jacob

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