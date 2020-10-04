Рудий єнот кумедно їсть вишні: відео, яке зробить ваш день

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, навіть якщо це зовсім не типові тваринки. Так трапилось і з цим єнотом, адже бути таки кумедним – це злочин!

На платформі Reddit користувач з ніком Antonio2000x поділився епічним роликом з золотистим єнотом, який стрімко піднявся у тренди. За кілька годин відео зібрало понад 30 тисяч балів та більше як 400 коментарів.

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А все тому, що на записі руденький єнот зі слинявчиком сидить у кріслі та кумедно поїдає вишні. Хвилинний ролик змусив користувачів передивлятись його кілька разів, адже важко відвести погляд від цього пухнастика. Як відзначили коментатори, єноти настільки милі, що це просто злочин. Найвеселіше ж те, як головний герой цього відео жує вишні, навіть не дивлячись на них і закидаючи голову вгору.

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