Рудий ангел: модель Алексіна Грем показала фото топлес (18+)

Модель Алексіна Грем не припиняє дивувати шанувальників пікантними кадрами. Ця рудоволоса красуня не дарма опинилась серед ангелів Victoria's Secret.

31-річна англійська модель Victoria's Secret Алексина Грем активно займається не лише зйомками, а й своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї майже 780 тисяч підписників. Тут дівчина ділиться кадрами зі свого життя, починаючи від фотосесій і до звичайних буднів.

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Хоч про Грем мало відомо, адже вони дуже цінує приватність, зате вона регулярно публікує пікантний контент, хизуючись розкішною фігурою. Це підтверджують і свіжі фото моделі, на яких вона позує топлес. Відзначимо, що красуня руда від природи і зовсім цього не соромиться.

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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