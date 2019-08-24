Руда тигриця: британська модель захопила гарячими формами (фото)

Популярна модель Алексина Грем продовжує зваблювати своїх фанатів ідеальними формами у купальнику. Ця дівчина готова до спекотного сезону весь рік!

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 649 тисяч підписників. Новенька володарка ангельських крил має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія ділиться доволі пікантними кадрами, змушуючи фанатів засипати її компліментами.

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Нещодавно Алексина поділилась знімком без макіяжу та укладки, похизувавшись природною вродою у леопардовому купальнику. Тут справді гаряче:

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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