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Руда тигриця: британська модель захопила гарячими формами (фото)

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Алексина Грем показала апетитні форми - фото 1
Алексина Грем показала апетитні форми / instagram.com/alexinagraham

Популярна модель Алексина Грем продовжує зваблювати своїх фанатів ідеальними формами у купальнику. Ця дівчина готова до спекотного сезону весь рік!

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 649 тисяч підписників. Новенька володарка ангельських крил має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія ділиться доволі пікантними кадрами, змушуючи фанатів засипати її компліментами.

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Нещодавно Алексина поділилась знімком без макіяжу та укладки, похизувавшись природною вродою у леопардовому купальнику. Тут справді гаряче:

Руда тигриця: британська модель захопила гарячими формами (фото) - фото 349958

Руда тигриця: британська модель захопила гарячими формами (фото) - фото 349959

Руда тигриця: британська модель захопила гарячими формами (фото) - фото 349960

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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