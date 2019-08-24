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Австралійська фітоняшка показала спокусливу фігуру
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Популярна модель Теммі Хемброу потішила фанатів гарячим фото своєї стрункої фігури. Про такий прес мріють чимало людей!
25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже дівчина постійно працює над своїм тілом та не соромиться демонструвати результати роботи у спортзалі. Тому акаунт часто наповнюється доволі пікантними фото.
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Не винятком став і недавнє селфі Теммі у дзеркалі, на якому вона позує короткому топі без бюстгальтера та у спортивних штанах. Важко не помітити ідеальний животик моделі та її бюст, який приніс інтернет-зірці майже 350 тисяч лайків. Тут спекотно!
Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow
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