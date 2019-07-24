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Руда бестія: модель Victoria's Secret знялась у провокативному відео (18+)
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Відома модель Алексина Грем вразила фанатів відвертим відео у мінімальній кількості одягу. Здається, руда красуня зовсім не має комплексів.
29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем потішила своїх прихильників в Instagram еротичним відео, яке за лічені години побачили понад 88 тисяч осіб. Відзначимо, що загалом за дівчиною стежать більш як 648 тисяч користувачів. На ролику рудий ангел позує, ледь прикриваючи звабливі форми, а сам запис зробив відео відомий режисер родом з України Руслан Пелих.
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Готові до порції відвертих кадрів від Алексини?
Джерело фото: instagram.com/alexinagraham
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