Руда бестія: модель Victoria's Secret показала пікантні фото

Популярна британська модель Алексина Грем розбурхала мережу гарячими фото, на яких важко не помітити розкішні форми зірки. Не дарма дівчина опинилась серед рядів Victoria's Secret!

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 690 тисяч підписників.

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Новенька з ангельськими крилами має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія публікує справді відверті знімки, збираючи шквал компліментів. Це підтверджують і недавні знімки Алексини для VS.

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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