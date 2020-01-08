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Руда бестія: модель Victoria's Secret показала пікантні фото

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Алексина Грем похизувалась фігурою - фото 1
Алексина Грем похизувалась фігурою

Популярна британська модель Алексина Грем розбурхала мережу гарячими фото, на яких важко не помітити розкішні форми зірки. Не дарма дівчина опинилась серед рядів Victoria's Secret!

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 690 тисяч підписників.

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Новенька з ангельськими крилами має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія публікує справді відверті знімки, збираючи шквал компліментів. Це підтверджують і недавні знімки Алексини для VS.

Руда бестія: модель Victoria's Secret показала пікантні фото - фото 378755

Руда бестія: модель Victoria's Secret показала пікантні фото - фото 378756

Руда бестія: модель Victoria's Secret показала пікантні фото - фото 378757

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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