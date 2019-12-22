Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

Руда бестія: модель Victoria's secret показала пікантні фото

  • 48
Алексина Грем у білизні - фото 1
Алексина Грем у білизні

Популярна модель Алексина Грем поділилась з прихильниками серією гарячих знімків у спідньому, ще раз нагадавши, що не дарма носить ангельські крила Victoria's secret.

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 680 тисяч підписників.

І ще: Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри

Новенька зірка бренду має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія ділиться доволі пікантними кадрами, змушуючи фанатів засипати її компліментами. Не винятком стала і недавня серія фото у спідньому, яка викликала справжній шквал захоплених коментарів.

Руда бестія: модель Victoria's secret показала пікантні фото - фото 375500

Руда бестія: модель Victoria's secret показала пікантні фото - фото 375501

Руда бестія: модель Victoria's secret показала пікантні фото - фото 375502

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

Читайте також: Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 526
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 347
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1964823
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз