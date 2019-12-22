Руда бестія: модель Victoria's secret показала пікантні фото

Популярна модель Алексина Грем поділилась з прихильниками серією гарячих знімків у спідньому, ще раз нагадавши, що не дарма носить ангельські крила Victoria's secret.

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 680 тисяч підписників.

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Новенька зірка бренду має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія ділиться доволі пікантними кадрами, змушуючи фанатів засипати її компліментами. Не винятком стала і недавня серія фото у спідньому, яка викликала справжній шквал захоплених коментарів.

Джерело фото: instagram.com/alexinagraham

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