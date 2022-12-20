Курйозна Кім Кардашян здивувала фанатів новим фото в купальнику – 18+

Кім Кардашян звикла бути в центрі уваги, тож і нові фото Кім Кардашян викликали неоднозначні емоції у її прихильників. Порція пікантних кадрів в бікіні припала до душі не всім.

42-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян активно працює над власними проєктами, а також веде персональну сторінку в інстаграмі. Колишня кохана Каньє Веста має понад 336 мільйонів прихильників через те, що регулярно публікує кадри зі свого життя. Нещодавно ж зірка похизувалась фігурою на відпочинку, але не всі фанати оцінили нові знімки, пише Радіо MAXIMUM.

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Спершу Кім вирішила влаштувати "мокру" фотосесію у білому купальнику на пляжі. А згодом просто зробила селфі, блиснувши сідницями, з кумедним коментарем: "Озираєтесь на 2022?". Та почуття гумору, як і світлини, оцінили далеко не всі шанувальники. Чимало хто замислився над тим, чи справді подібний контент заслуговує на популярність і як його сприймають діти Кардашян. До слова, у Кім двоє доньок та двоє синів віком від 3 до 9 років.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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