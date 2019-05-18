Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Руда ангел Victoria's Secret зачарувала новим фото в білизні

  • 8
Алексина Грем похизувалась формами у білизні - фото 1
Алексина Грем похизувалась формами у білизні / instagram.com/alexinagraham

Рудоволоса красуня Алексина Грем поділилась з фанатами ефектним фото у спідній білизні. Ця дівчина зачаровує не лише ідеальними формами, а й своєю вродою!

29-річна британська модель Алексина Грем нещодавно поповнила ряди найбажаніших жінок світу та стала ангелом Victoria's Secret. Руденька дівчина з дитинства займалась балетом, тому не дивно, що тримає себе у чудовій формі та зуміла реалізуватися у моделінгу. До того ж, Алексина веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 610 тисяч користувачів.

І ще: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом

Там британка ділиться кадрами зі знімальних процесів, робіт з відомими брендами та просто звичайними буднями. Нещодавно Грем показала звабливе фото у білизні, похизувавшись не лише вродливим личком, а й апетитною фігурою. Тут спекотно!

instagram.com/alexinagraham - фото 328423

Це цікаво: Тіна Кароль вразила мережу пікантним кадром

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1088
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 296
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 475
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз