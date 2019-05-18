Руда ангел Victoria's Secret зачарувала новим фото в білизні

Рудоволоса красуня Алексина Грем поділилась з фанатами ефектним фото у спідній білизні. Ця дівчина зачаровує не лише ідеальними формами, а й своєю вродою!

29-річна британська модель Алексина Грем нещодавно поповнила ряди найбажаніших жінок світу та стала ангелом Victoria's Secret. Руденька дівчина з дитинства займалась балетом, тому не дивно, що тримає себе у чудовій формі та зуміла реалізуватися у моделінгу. До того ж, Алексина веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 610 тисяч користувачів.

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Там британка ділиться кадрами зі знімальних процесів, робіт з відомими брендами та просто звичайними буднями. Нещодавно Грем показала звабливе фото у білизні, похизувавшись не лише вродливим личком, а й апетитною фігурою. Тут спекотно!

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