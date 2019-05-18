Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом

Популярна акторка Дженніфер Лопес викликала захват у фанатів через свої ідеальні форми. Жінка доводить, що у будь-якому віці можна виглядати розкішно!

49-річна американська акторка, співачка, бізнесвумен та просто зірка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись кар'єрою і величезною кількістю проектів, а також налагоджувати сімейне життя. Виконавиця також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 93 млн користувачів.

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Там виконавиця ділиться карами зі зйомок, світських заходів, а також своїх звичайних буднів. А недавно красуня показала свою струнку фігуру зі сталевим пресом. Зважаючи на вік та напружений графік, Джей Ло все одно знаходить час для того, щоб тримати себе у формі.

instagram.com/jlo

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